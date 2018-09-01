Родриго Бекао: "Мы ожидали от Чалова столько голов, потому что знаем его потенциал"

Защитник ЦСКА Родриго Бекао после победы над "Уралом" (4:0) отметил, что ему комфортно играть на любой позиции в обороне.

– Очень рад сегодняшней победе и тому, как команда сыграла. Это результат очень хорошей работы. Все ребята работали на пределе. Эта победа – совместный вклад всех игроков, – рассказал Бекао.

– Федор Чалов сегодня забил три мяча. Ожидали от него такой результативности?

– Мы этого ожидали, потому что знаем его потенциал и как много мы работаем. На тренировках уделяем много внимания завершению атак. Федя очень серьезно трудится в этом направлении, и вы видели сегодня результаты этого.

– Результат по игре?

– Итог сегодня справедливый и отражает суть происходящего на поле. Наша команда с первой до последней минуты сражалась и искала возможности забить.

– Вы начинали чемпионат как правый центральный защитник, а сейчас играете в самом центре. Есть ли для вас разница и насколько вы уже освоились?

– Это исключительно тренерское решение и я не вижу в этом никаких проблем. Могу играть левее, правее или по центру. Куда тренер поставим, там и буду играть. На всех позициях чувствую себя одинаково комфортно.