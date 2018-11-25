Роберт Мак: "Рад, что помог "Зениту" на новой позиции"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:0). Хавбек сыграл на левой бровке.

- Мы отлично начали этот матч, забили быстрый мяч, - отметил Мак. - У "Ростова" было несколько моментов, но мы контролировали ход матча и имели много шансов, чтобы забить.

- Вы сыграли не на своей позиции слева в обороне.

- Да, это немного странно. Но я рад, что могу сыграть на такой позиции, пусть я и не привык. Думаю, мне удалось помочь своей команде сегодня.

- Пенальти был на вас?

- Да, меня толкнули, но раз судья сказал, что ничего не было, то, значит, так и было. (Игорь Новиков)