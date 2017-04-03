Роберт Евдокимов: "Все 90 минут я слушал, за сколько "Оренбург" отдался "Зениту"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения от "Спартака" (2:3) заявил, что болельщики красно-белых по ходу встречи акцентировали внимание на информации о призовых его команде от "Зенита" за победу над московским клубом. "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице, "Спартак" лидирует, оторвавшись от преследователей на шесть очков.

– Вы бы знали, что я услышал за 90 минут от болельщиков, что сидели за нашей скамейкой, – сказал Евдокимов. – Я узнал все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу. Все 90 минут я слышал, за сколько мы отдались "Зениту". Разные цифры звучали, они повышались, причем постоянно. Такие негативные эмоции в адрес скамейки – тоже эмоции. Что ж, люди искренне болеют за "Спартак". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)