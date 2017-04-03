21:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "Все 90 минут я слушал, за сколько "Оренбург" отдался "Зениту"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения от "Спартака" (2:3) заявил, что болельщики красно-белых по ходу встречи акцентировали внимание на информации о призовых его команде от "Зенита" за победу над московским клубом. "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице, "Спартак" лидирует, оторвавшись от преследователей на шесть очков.

– Вы бы знали, что я услышал за 90 минут от болельщиков, что сидели за нашей скамейкой, – сказал Евдокимов. – Я узнал все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу. Все 90 минут я слышал, за сколько мы отдались "Зениту". Разные цифры звучали, они повышались, причем постоянно. Такие негативные эмоции в адрес скамейки – тоже эмоции. Что ж, люди искренне болеют за "Спартак". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Ю.Ю.

Ага, супротив вас ни одна команда бесплатно не упирается))

22:31

Don

Ю.Ю.? вот тут ты братан не прав, всю жизнь как раз комплексы были у вас)

22:29

Ю.Ю.

Что хохлы во всём выискивают мифическую "руку Москвы", так и эти, всё зАговоры против себя выискивают. Не привыкли жить без комплексов.

22:21

m33

А ты чего хотел, чудик уральский? Вы с бомжами с одной руки кормитесь (только в разных естественно количествах) и ваш клуб-сателлит существует только до тех пор пока это надо Питеру. Года через 3-4 будете там где и были всю жизнь, в зоне урал-поволжье.

22:18

Pleafant

Странно этому удивляться,ведь Евдокимов не на концерте в Филармонии был.Вопрос ,откуда у такой массы спартаковских болельщиков сведения о стимулировании Оренбурга Зенитом,такой информации даже в прессе не было.Видимо она распространялась,исключительно на спартаковских сайтах.

22:09

Jean4

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22:08

Jean4

Да там и продаваться не надо было, на майках написано "Газпром" какие еще тут могут быть разговоры. Жопу рвали так, как никогда.

22:06

LariKo

Питер, вы бы хоть сегодня не лезли на наши ветки... Помяните погибших... молча... К тому же призываю и мясных... Не тот сегодня день, чтобы искать черную кошку в темной комнате...

22:06

higagy

И, собственно, зачем Зениту что-то платить Оренбургу, если оба клуба итак газпромовские?

22:04

Medved.

обидно было, что болельщики переоценивали сумму полученную от Зенита p.s. судя по победному мячу, половину суммы получил вратарь

22:03

higagy

"Спартак" лидирует на первом месте - мощная фраза!

22:03

ненавижу_Мойшу_Каца

Так, за сколько же? Цифру можете озвучить, чтобы отмести всякие домыслы...?

22:02

merniloskut

Летите на... малые бамжы!

22:02

RSI

Все бы хорошо, если бы спартаковское быдло ограничилось словами, а они и начали кидать подручные предметы в тренеров. Ждем оценок КДК?

22:02

**гость**

И правда , за сколько ....опу продали?

22:01

dv2205

какие болельщики - такая и команда -- ждем возмездия

22:00

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