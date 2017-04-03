Роберт Евдокимов: "Все 90 минут я слушал, за сколько "Оренбург" отдался "Зениту"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения от "Спартака" (2:3) заявил, что болельщики красно-белых по ходу встречи акцентировали внимание на информации о призовых его команде от "Зенита" за победу над московским клубом. "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице, "Спартак" лидирует, оторвавшись от преследователей на шесть очков.
– Вы бы знали, что я услышал за 90 минут от болельщиков, что сидели за нашей скамейкой, – сказал Евдокимов. – Я узнал все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу. Все 90 минут я слышал, за сколько мы отдались "Зениту". Разные цифры звучали, они повышались, причем постоянно. Такие негативные эмоции в адрес скамейки – тоже эмоции. Что ж, люди искренне болеют за "Спартак". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Ю.Ю.
Ага, супротив вас ни одна команда бесплатно не упирается))
22:31
Don
Ю.Ю.? вот тут ты братан не прав, всю жизнь как раз комплексы были у вас)
22:29
Ю.Ю.
Что хохлы во всём выискивают мифическую "руку Москвы", так и эти, всё зАговоры против себя выискивают. Не привыкли жить без комплексов.
22:21
m33
А ты чего хотел, чудик уральский? Вы с бомжами с одной руки кормитесь (только в разных естественно количествах) и ваш клуб-сателлит существует только до тех пор пока это надо Питеру. Года через 3-4 будете там где и были всю жизнь, в зоне урал-поволжье.
22:18
Pleafant
Странно этому удивляться,ведь Евдокимов не на концерте в Филармонии был.Вопрос ,откуда у такой массы спартаковских болельщиков сведения о стимулировании Оренбурга Зенитом,такой информации даже в прессе не было.Видимо она распространялась,исключительно на спартаковских сайтах.
22:09
Jean4
1
22:08
Jean4
Да там и продаваться не надо было, на майках написано "Газпром" какие еще тут могут быть разговоры. Жопу рвали так, как никогда.
22:06
LariKo
Питер, вы бы хоть сегодня не лезли на наши ветки... Помяните погибших... молча... К тому же призываю и мясных... Не тот сегодня день, чтобы искать черную кошку в темной комнате...
22:06
higagy
И, собственно, зачем Зениту что-то платить Оренбургу, если оба клуба итак газпромовские?
22:04
Medved.
обидно было, что болельщики переоценивали сумму полученную от Зенита p.s. судя по победному мячу, половину суммы получил вратарь
22:03
higagy
"Спартак" лидирует на первом месте - мощная фраза!
22:03
ненавижу_Мойшу_Каца
Так, за сколько же? Цифру можете озвучить, чтобы отмести всякие домыслы...?
22:02
merniloskut
Летите на... малые бамжы!
22:02
RSI
Все бы хорошо, если бы спартаковское быдло ограничилось словами, а они и начали кидать подручные предметы в тренеров. Ждем оценок КДК?
22:02
**гость**
И правда , за сколько ....опу продали?
22:01
dv2205
какие болельщики - такая и команда -- ждем возмездия
22:00