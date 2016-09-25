16:26 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "Урал" не доставлял трудностей, гол "Оренбург" привез сам себе"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения от "Урала" в матче 8-го тура чемпионата России (0:1) отметил, что команда испытывала проблемы при позиционных атаках. По мнению специалиста, команда выглядела неубедительно, и соперник не создал ей серьезных проблем.

– Чувствуем разочарование, неудовлетворение от игры и результата, – сказал Евдокимов. – Будем разбираться, что-то делать. С первых минут играли не в тот футбол, в который договаривались. Не сказал бы, что соперник доставлял нам какие-то трудности, гол привезли сами себе. Но при атаке и выходе из обороны, при позиционных атаках мало что получалось.

Дополнительная информация

http://fcgazovik.ru/content/view/3817/1/

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