Ринат Билялетдинов: "Миранчуки? Я восхищаюсь только Месси и Роналду"

Бывший тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что Алексей и Антон Миранчуки развиваются в правильном направлении. Несмотря на это, специалист не стал восхищаться игроками железнодорожников.

– Семин выделил двух футболистов – Алексея Миранчука и Фарфана. Перуанец на острие выглядит предпочтительнее Эдера?

– На мой взгляд, да. Эдер чуть медленнее думает. Фарфан поострее, покреативнее.

– Что скажете о Миранчуках?

– Могу лишь очень осторожно их похвалить. Я никогда никем не восхищаюсь.

– Вот как?

– Да. Восхищение у меня вызывают только Месси и Криштиану Роналду (смеется). А Миранчуки? Буду краток: "Верной дорогой идете, товарищи". На этом пока все. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Рината Билялетдинова