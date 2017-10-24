Ринат Билялетдинов: "Локомотив" даст настоящий бой "Зениту"

Бывший тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что железнодорожники в этом сезоне - реальные претенденты на чемпионство. По его словам, команда Юрия Семина в состоянии дать бой "Зениту" в 15-м туре чемпионата России.

– В чем сила этого "Локомотива"?

– Как вам сказать... Я никем не восхищаюсь – ни одним клубом в нашем чемпионате. Есть команды, укомплектованные более классными игроками. К ним я отношу и "Локомотив". Есть коллективы, выезжающие за счет бойцовских качеств.

– Спрошу по-другому. Такая команда Семина способна в ближайшем туре дать бой "Зениту" в Питере?

– Да. Почему бы и нет? Все реально. Кто-то еще сомневается в том, что "Локомотив" будет бороться за золото? Железнодорожники дадут настоящий бой "Зениту". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Рината Билялетдинова