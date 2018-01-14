Ригони - о "Селтике": "Сейчас наступает время плей-офф, и шуткам здесь уже не место"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что во время паузы в чемпионате России он провел время с семьей. По его словам, у него родился сын, которого назвали Джованни.

– Как отдохнули на каникулах?

– Замечательно. Наконец-то провел много времени с семьей. У нас моей девушкой пару месяцев назад родился сын – постоянно был с ними. И еще в отличие от Петербурга было жарко.

– Как назвали первенца?

– Джованни. Надо сказать, очень красивый и быстрорастущий мальчик. Мы просто счастливы, что он появился в нашей жизни. Для нас сын – очень и очень многое. Тем более, был период, когда я очень подолгу не мог видеть подругу, которая находилась в положении. Практически весь период беременности она находилась вдали от меня. Было тяжело нам обоим. Но теперь все позади – у нас есть такой замечательный малыш.

– Вы первый раз проходите медосмотр в Петербурге вместе с "Зенитом". Подметили что-нибудь необычное?

– Главное отличие от той же Аргентины – время, которое занимают все процедуры. Его требуется гораздо дольше. Но такие вещи мы должны переносить абсолютно спокойно. Это тоже часть работы.

– Уже завтра команда отправляется на сбор в Дубай. Бывали там когда-нибудь?

– Буду впервые. Эта страна мне вообще не очень знакома. Поэтому еду туда с большим воодушевлением. Думаю, сборы там пройдут отлично – потренируемся при хорошей погоде в замечательной атмосфере.

– Первый официальный матч в новом году – в Лиге Европы с "Селтиком". Что скажете по поводу соперника?

– Выигрывать в каждом матче – это цель "Зенита". Сейчас наступает время плей-офф, и шуткам здесь уже не место. Что касается соперника, то лучше думать о себе, а не о нем. Конечно, важно, кто напротив тебя, но в первую очередь необходимо заботиться о том, чтобы от нас исходило желание победить и концентрация. Будем стараться пройти как можно дальше.