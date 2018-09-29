22:25 | Футбол — РПЛ

Рифат Жемалетдинов: "Тренер хорошо настроил команду на матч с "Ахматом"

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Нападающий "Локомотива"  Рифат Жемалетдинов после матча 9-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:0) заявил, что красно-зеленые хорошо провели вторую половину встречи. Сам форвард отметился голом.

Тренер хорошо настроил на матч, подобрал нужные слова, - приводит слова Жемалетдинова официальный сайт "Локомотива". - В первом тайме у нас не все получалось, но во втором начали появляться моменты. Мы много атаковали и в концовке забили два гола. Когда отличился Фернандеш, стало полегче. Что касается моего гола, убежали в контратаку, Леша отдал, я забил. Мы поднялись на шестое место. Надеюсь, это только начало.

Локомотив - Ахмат

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18711

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