13:58 | Футбол — РФПЛ

РФС заключил соглашение о сотрудничестве с Японской футбольной ассоциацией


РФС подписал меморандум о сотрудничестве с Японской футбольной ассоциацией, сообщает пресс-служба организации.

Японская федерация - одна из сильнейших в Азии. Нам очень повезло, что она согласилась с нами сотрудничать, - цитирует ТАСС исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева. - Уже есть договоренность о первом совместном мероприятии - это будет Мемориал Гранаткина, который пройдет в августе-сентябре на объектах ЧМ-2018. Японцы с удовольствием приняли наше приглашение.

Ранее подобные меморандумы были заключены с футбольными федерациями Германии, Италии, Португалии и Хорватии.


 

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http://tass.ru/sport/5297387

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