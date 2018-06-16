РФС заключил соглашение о сотрудничестве с Японской футбольной ассоциацией

РФС подписал меморандум о сотрудничестве с Японской футбольной ассоциацией, сообщает пресс-служба организации.

- Японская федерация - одна из сильнейших в Азии. Нам очень повезло, что она согласилась с нами сотрудничать, - цитирует ТАСС исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева. - Уже есть договоренность о первом совместном мероприятии - это будет Мемориал Гранаткина, который пройдет в августе-сентябре на объектах ЧМ-2018. Японцы с удовольствием приняли наше приглашение.

Ранее подобные меморандумы были заключены с футбольными федерациями Германии, Италии, Португалии и Хорватии.





