РФС оштрафовал "Зенит"

"Зенит" был оштрафован решением РФС из-за нарушения сроков предоставления информации о прекращении трудового договора с защитником Андреем Ивановым, информирует пресс-служба организации. Воспитанник питерцев покинул команду в летнее трансферное окно и подписал контракт с "Томью".

– В связи с несвоевременным предоставлением информации о прекращении трудового договора с футболистом-профессионалом Ивановым А.Г. в ФНЛ применить к "Зениту" санкцию в виде штрафа, – гласит сообщение на сайте РФС.

Прошлый сезон 22-летний Иванов провел на правах аренды за "Мордовию". С 2013 по 2016 год выступал за "Зенит-2". В сезоне-2015/16 футболист дебютировал в составе питерцев, выйдя на замену на последней минуте игры чемпионата России против "Мордовии".