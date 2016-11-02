РФС и РФПЛ не разрешили "Томи" сыграть с "Локомотивом" в манеже Красноярска

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев рассказал "СЭ", что клуб обращался в РФС и РФПЛ с просьбой перенести матч 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" из Томска в Красноярск - в крытый манеж. По его словам, организации не пошли навстречу клубу.

- В декабре вам принимать в Томске "Локомотив". Вряд ли погода будет столь же благосклонна, как сейчас?

- Пока обещают минус пять. К сожалению, РФС и РФПЛ не пошли навстречу на наше предложение перенести игру в Красноярск - в манеж. Это одно из лучших в Европе спортивных сооружений подобного рода. Единственное, его вместимость составляет три тысячи.

- Какова причина отказа?

- Играть надо под открытым небом. Если добро получит "Томь", то и "Урал" будет просить проводить матчи в своем манеже.

- Не пытались обменяться с "Локомотивом" кругами?

- Такое было. Мы писали письмо "Локомотиву", тогда в клубе работала Ольга Смородская. Но в тот день страна отмечала День железнодорожника, который мы испортили "Локомотиву". (Сергей АСТАХОВ)