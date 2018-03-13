РФПЛ: "Нарушения были зафиксированы только на матчах "Спартак" - "СКА-Хабаровск" и "Амкар" - "Арсенал"

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин рассказал, что в целом 22-й тур чемпионата России прошел спокойно. По его словам, нарушения были зафиксированы только на двух матчах - "Спартак" - "СКА-Хабаровск" (1:0) и "Амкар" - "Арсенал" (0:2).

- Тур прошел достаточно спокойно, - сказал Мейтин. - Только на двух матчах были зафиксированы нарушения правил поведения. Во встрече "Амкар" - "Арсенал" два болельщика попытались залезть на забор, но тут же были сняты стюардами.

Основные нарушения пришлись на матч "Спартак" - "СКА-Хабаровск". Там болельщики использовали пиротехнику, а также уже привычная нецензурная лексика в кричалках болельщиков красно-белых.

- Это расистские выкрики?

-Нет, обычная нецензурная лексика. (Павел ГУРЕВИЧ)