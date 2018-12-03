Ребров - о победе над "Локо": "Герои - вся команда"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров после победы над "Локомотивом" в матче 16-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что героями этой игры стали все футболисты красно-белых.

- Парни так здорово бились в концовке, что мне делать ничего не надо было! - приводит слова Реброва официальный сайт "Спартака". - Доиграл на автомате. Просто очень хотелось удержать победу. Иначе все эти швы, все эти мучения команды оказались бы бессмысленными.

Такие победы особенно сплачивают. Остались в меньшинстве, многие из-за травм уже еле ходили, но все-таки выстояли. Спасибо всем ребятам! Героизм? А я то в чем герой? В том, что голову себе пробил? Герои – вся команда.

Напомним, Ребров получил небольшое сотрясение мозга во время столкновения с форвардом железнодорожников Джефферсоном Фарфаном.

В текущем сезоне Ребров провел 6 матчей за "Спартак", в которых пропустил 6 голов.

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