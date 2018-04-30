Рауш – о нулевой ничьей в матче "Динамо" – "Рубин": "Для обеих команд счет нормальный"

Защитник "Динамо" Константин Рауш после ничьей в матче 28-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) высказал мнение о том, что счет устроил обе команды. По его словам, команда в первой половине встречи лучше действовало в обороне.

– Была тяжела игра. Показалось, что делали меньше передач в штрафную. С чем это было связано?

– Я думаю, что мы играли в ту же систему, что и соперник. Игра была тактическая, в обороне много действовали. Счет 0:0 – нормальный. У нас в конце был хороший шанс, у "Рубина" до этого тоже был момент, но много возможностей для взятия ворот команды не создали. Поэтому для обоих соперников счет нормальный. Теперь, на следующей неделе, нам предстоит серьезный матч.

– Показалось что когда во втором тайме "Динамо" перестроилось, стало пропускать больше атак. В начале встречи ваша команда играла понадежнее.

– Ну да. Из обороны лучше выходили. В атаке на позиции лучше стояли, как нам говорили, поэтому все получилось лучше. Сегодня было важно хорошо действовать в защите. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)