Рашид Рахимов: "Локомотив" - заслуженный чемпион"

Бывший игрок и главный тренер "Локомотива" Рашид Рахимов назвал закономерной победу команды в чемпионате России. Железнодорожники оформили чемпионский титул за тур до конца сезона, победив "Зенит" (1:0).

- "Локомотив" - заслуженный чемпион, в их игре присутствовала стабильность, пусть и не во всех матчах, - сказал Рахимов в эфире канала "Наш футбол". - Сегодня во втором тайме они имели преимущество, приведшее к забитому мячу.

Естественно, я рад. Мы видим полный стадион - болельщики 14 лет ждали чемпионство. Это неописуемые эмоции. Рад за команду, за клуб, за болельщиков.

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит" //

Положение команд в чемпионате России по футболу