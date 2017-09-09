Рагнар Сигурдссон: "Возможно, судьи дали многовато желтых карточек"

Защитник "Рубина" Рагнар Сигурдссон после поражения от "Спартака" (0:1) в 9-м туре чемпионата России подчеркнул, что у него нет претензий к работе судей. Также исландец, арендованный у "Фулхэма", отметил, что ему все нравится в казанском клубе.

– Почему "Спартак" забил первым?

– Мы не дали создать "Спартаку" много моментов. Но когда в команде собраны хорошие футболисты, достаточно одного шанса. Все произошло очень быстро.

– Как оцените работу судей?

– Возможно, они дали многовато желтых карточек, но в целом, арбитры выполнили свою работу хорошо.

– Чего не хватило "Рубину"?

– Трудно сказать. Надо смотреть матч, анализировать.

– Чувствуете ли разницу между "Рубином" и "Краснодаром"?

– Это две хорошие команды. В "Краснодаре" я провел хорошее время и сейчас в казанском клубе у меня тоже все хорошо. Нам надо продолжать работать, вы же знаете, что в футболе нельзя выиграть все матчи.

– Было ли сложно играть после матча за сборную?

– Нет, не было. Я люблю проводить много матчей. Это помогает мне чувствовать себя в кондициях. И в игре со "Спартаком" я чувствовал себя хорошо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"​