Радослав Ковач: "Был очень рад за команду и болельщиков, когда "Спартак" выиграл чемпионат России"

Ассистент главного тренера "Спарты" Радослав Ковач в интервью "СЭ" признался, что очень рад победе "Спартака" в чемпионате России в сезоне-2016/17. Чех выступал за московский клуб с 2005 по 2009 год. 7 февраля "Спартак" и "Спарта" провели товарищеский матч в Марбелье (2:1).

– Сегодня мне понравился "Спартак". В прошлом году взял чемпионство, – сказал Ковач. – Наконец-то! После 16 лет без побед, правильно? Очень был рад. За команду, за болельщиков. Вижу, что у "Спартака" очень хорошие игроки. Высокий уровень!

Пришел перед матчем. Говорю: "Спартак" Москва, давно не виделись, хочу поговорить с ребятами". Но кто остался? Александр Самедов. Сашка. И начальник команды Георгий Чавдарь. Два остались. Плакать захотелось. Никого больше! А, еще Ананидзе. Он тогда совсем маленький был.

Иногда звоню Егору Титову. С водителем своим общаюсь. На сборах помню видел Шишкина, Торбинского, когда с "Краснодаром" играли. Быстрова тоже. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Радослав Ковач: "В "Спартаке" остались только Сашка Самедов и Чавдарь. Плакать захотелось!"