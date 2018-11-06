17:15 | Футбол — РПЛ

Рабиу выбыл из строя до конца года

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Полузащитник "Анжи" Мохаммед Рабиу не поможет команде до конца календарного года, информирует пресс-служба клуба.

Игрок получил травму  во время игры с "Енисеем" и был заменен на 23-й минуте первого тайма. В результате медицинского обследования у Рабиу было диагностировано частичное повреждение акромиально-ключичного сочленения. Обычно срок восстановления при такой травме составляет от трех до четырех недель.

Пресс-служба клуба пожелала игроку скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

В текущем сезоне футболист провел 12 матчей в составе "Анжи", в которых не отметился результативными действиями.

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Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/rabiu_vibil_na_mesjac061118/

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