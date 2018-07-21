15:31 | Футбол — РФПЛ

"ПСЖ" пожелал удачи "Спартаку" в новом сезоне


Официальная страница "ПСЖ" в Твиттере пожелала "Спартаку" удачного сезона. Ранее красно-белые опубликовали фотографию главного тренера Массимо Карреры и защитника Сальваторе Боккетти в компании с Джанлуджи Буффоном. Напомним, что обе команды проводят сбор в Австрии и заселились в один отель.

"Рады видеть вас в Клагенфурте с Буффоном. Хорошего сезона", – говорится в сообщении французов.

 

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