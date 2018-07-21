"ПСЖ" пожелал удачи "Спартаку" в новом сезоне

Официальная страница "ПСЖ" в Твиттере пожелала "Спартаку" удачного сезона. Ранее красно-белые опубликовали фотографию главного тренера Массимо Карреры и защитника Сальваторе Боккетти в компании с Джанлуджи Буффоном. Напомним, что обе команды проводят сбор в Австрии и заселились в один отель.

"Рады видеть вас в Клагенфурте с Буффоном. Хорошего сезона", – говорится в сообщении французов.