Промес может стать одноклубником Головина. За него борются "Монако", "Севилья" и "Бенфика"

На полузащитника "Спартака" Квинси Промеса претендуют "Монако", "Севилья" и "Бенфика", сообщает голландское издание elfvoetbal.nl.

Сообщается, что эти клубы попробуют подписать игрока до закрытия трансферного окна в следующую пятницу. Ранее на него претендовали "Рома" и "Милан", но трансферное окно в Италии уже закрыто. За "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.

26-летний голландец в текущем сезоне провел шесть матчей за "Спартак" и забил один мяч при одной голевой передаче. Transfemarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро. Контракт игрока со "Спартаком" истекает 30 июня 2021 года.

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