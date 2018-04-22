Прогноз "Фонбет": ЦСКА – очевидный фаворит матча с "Краснодаром"

22 апреля в Москве ЦСКА в рамках 27-го тура РФПЛ сыграет с "Краснодаром". Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают, что в этом матче выиграет ЦСКА. На победу армейцев принимаются ставки с коэффициентом 1.90, на победу "Краснодара" – с коэффициентом 4.65, на ничью – с коэффициентом 3.50.

Клиенты "Фонбет" согласны с мнением букмекеров конторы. 65% игроков поставили на ЦСКА, 21% – на "Краснодар", 14% – на ничью.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" считает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.73, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.10.

Клиенты "Фонбет", напротив, уверены в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 83% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 17%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной стала ставка на победу ЦСКА – ее выбрали 47% клиентов "Фонбет". 17% игроков поставили на то, что москвичи не проиграют, 11% – на тотал голов больше 2,5, столько же – на голы обеих команд.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – 170 000 рублей на победу ЦСКА с форой (0) и коэффициентом 1.35. В среднем на матч ЦСКА и "Краснодара" ставят 611 рублей.

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