"Продолжаем обучение в высшей школе тренеров". Глушаков, Ещенко и братья Комбаровы готовятся к тренерской карьере

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал фотографию в Инстаграме, на которой он вместе с защитниками красно-белых Андреем Ещенко и Дмитрием Комбаровым, а также с защитником "Арсенала" Кириллом Комбаровым проходит обучение в Высшей школе тренеров.
- Продолжаем обучение в высшей школе тренеров. Сегодня разбираем игру сборной России на чемпионате мира - 2018. По утрам на тренировках будем продолжать работать, чтобы все-таки стать частью разбора, а в дневное время - обучаться разбирать игры, - написал Глушаков в Инстаграме.
Продолжаем обучение в высшей школе тренеров. Сегодня разбираем игру сборной России на Чемпионате Мира 2018. По утрам на тренировках будем продолжать работать, чтобы все-таки стать частью разбора, а в дневное время обучаться разбирать игры. #БудущиеТренеры#ЮранСледит😉#спартак #москва#россия #тренера #учеба #тренер #глушаков#ргуфксмит #ргуфк #spartak #repost #футбол #рпл #фнл
Глушаков выступает за "Спартак" с 2013 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.
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