15:47 | Футбол — РПЛ

"Продолжаем обучение в высшей школе тренеров". Глушаков, Ещенко и братья Комбаровы готовятся к тренерской карьере


Полузащитник "Спартака"  Денис Глушаков опубликовал фотографию в Инстаграме, на которой он вместе с защитниками красно-белых Андреем Ещенко и Дмитрием Комбаровым, а также с защитником "Арсенала"  Кириллом Комбаровым проходит обучение в Высшей школе тренеров. 

Продолжаем обучение в высшей школе тренеров. Сегодня разбираем игру сборной России на чемпионате мира - 2018. По утрам на тренировках будем продолжать работать, чтобы все-таки стать частью разбора, а в дневное время - обучаться разбирать игры, - написал Глушаков в Инстаграме.

Глушаков выступает за "Спартак" с 2013 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.

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