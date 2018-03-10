Президент "Урала" хочет изменить регламент РФПЛ для клубов, выступающих в еврокубках

Президент "Урала" Григорий Иванов хочет обсудить и изменить регламент РФПЛ в той части, которая позволяет клубам, участвующим в еврокубках, переносить матч на один день. Такое предложение руководитель уральского клуба высказал после того, как встреча 22-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" была перенесена с воскресенья (11 марта) на понедельник (12 марта).

– Нормально у нас идет продажа билетов на "Локомотив", – сказал Иванов. – Была у "Локо" возможность перенести на один день матч, ей клуба воспользовался. ЦСКА или "Зенит", например, не стали переносить и будут играть в воскресенье. И все играют через два дня на третий. Конечно, этот перенос доставил массу неприятностей нашим болельщикам. Многие хотели бы приехать на эту игру из области, а теперь как им это сделать?

Думаю, надо изменять регламент. Хочу поднять этот вопрос, чтобы пересмотреть регламент. Перенос матчей на один день ни к чему не приводит. Почему один команды играют, а другие используют возможность переноса? Болельщики готовились к поездке на игру в воскресенье, а оказалось, что она в понедельник. Но "Локомотив" воспользовался своим правом, и мы ничего поделать не можем. (Андрей СИЗЯКИН)