Пресс-служба "Енисея" предложила делать трансферы в РПЛ созвучно названиям команд

"Енисей" иронично высказался по поводу трансфера защитника Мирала Самарджича в "Крылья Советов".

Пресс-служба клуба подметила, что фамилия футболиста созвучна названию города, в котором базируется команда: "Трансферы в РПЛ: Енис в "Енисей". САМАРджич в "Крылья". Футболисты с какими именами/фамилиями должны перейти в другие российские команды?".

Напомним, что Самарджич сообщил, что подписал контракт с "Крыльями Советов", разместив фото в Инстаграме, на котором ставит подпись под соглашением. 31-летний словенец прошлый сезон провел в "Анжи". Он отыграл 21 матч, в которых забил 2 мяча