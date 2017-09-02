Представитель Романа Абрамовича не подтвердил вероятную покупку ЦСКА сыном бизнесмена

Джон Манн, официальный представитель российского бизнесмена и владельца "Челси" Романа Абрамовича, заявил, что вопрос о продаже ЦСКА сыну миллиардера нужно адресовать президенту армейцев Евгению Гинеру. Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский клуб может быть продан Аркадию Абрамовичу. Манн подчеркнул, что ничего об этом не знает.
Напомним, что Гинер владеет ЦСКА с 2001 года. Абрамовичу принадлежит английский "Челси".
ravilius777
Ленорыч держись, не приведи Господи продать клуб этому молокососу, лучше уж своими воспитанниками обходится
10:01
Очень плохой мальчик
"Аркадий Абрамович,раздавая автографы,случайно подписал договор купли-продажи ЦСКА".
08:58
bibik.i
Утки летят, утки... Российские клубы прибыли не принесут и никаких дивидендов с них, так зачем?
08:28
baddy
Сразу разгонят это сброд и купит звёзд.
06:53
всё прошло
На что покупки; на деньги заработанные от продажи пирожков? На отступные (яхта нужным людям) спасшим от раскулачивания?
20:27 2 сентября
igogohruhru
На самом деле Абрамович планирует купить весь РФПЛ
19:37 2 сентября
crazysun78
будете плохо играть, отправлю всех в москву, в трубль, - будет кричать абрамович на футболеров челси...
19:03 2 сентября
King's Bounty IX
в чемп израиля
18:30 2 сентября
sergant89
Плохо. При Гинере армейцы скатываются в середняки рфпл, а при Абрамовиче поднялись бы на европейский уровень.
18:23 2 сентября