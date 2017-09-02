Представитель Романа Абрамовича не подтвердил вероятную покупку ЦСКА сыном бизнесмена

Джон Манн, официальный представитель российского бизнесмена и владельца "Челси" Романа Абрамовича, заявил, что вопрос о продаже ЦСКА сыну миллиардера нужно адресовать президенту армейцев Евгению Гинеру. Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский клуб может быть продан Аркадию Абрамовичу. Манн подчеркнул, что ничего об этом не знает.

Напомним, что Гинер владеет ЦСКА с 2001 года. Абрамовичу принадлежит английский "Челси".