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18:06 2 сентября | Футбол — РФПЛ

Представитель Романа Абрамовича не подтвердил вероятную покупку ЦСКА сыном бизнесмена

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Джон Манн, официальный представитель российского бизнесмена и владельца "Челси" Романа Абрамовича, заявил, что вопрос о продаже ЦСКА сыну миллиардера нужно адресовать президенту армейцев Евгению Гинеру. Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский клуб может быть продан Аркадию Абрамовичу. Манн подчеркнул, что ничего об этом не знает.

Напомним, что Гинер владеет ЦСКА с 2001 года. Абрамовичу принадлежит английский "Челси".

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170902/1125151369.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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ravilius777

Ленорыч держись, не приведи Господи продать клуб этому молокососу, лучше уж своими воспитанниками обходится

10:01

Очень плохой мальчик

"Аркадий Абрамович,раздавая автографы,случайно подписал договор купли-продажи ЦСКА".

08:58

bibik.i

Утки летят, утки... Российские клубы прибыли не принесут и никаких дивидендов с них, так зачем?

08:28

baddy

Сразу разгонят это сброд и купит звёзд.

06:53

всё прошло

На что покупки; на деньги заработанные от продажи пирожков? На отступные (яхта нужным людям) спасшим от раскулачивания?

20:27 2 сентября

igogohruhru

На самом деле Абрамович планирует купить весь РФПЛ

19:37 2 сентября

crazysun78

будете плохо играть, отправлю всех в москву, в трубль, - будет кричать абрамович на футболеров челси...

19:03 2 сентября

King's Bounty IX

в чемп израиля

18:30 2 сентября

sergant89

Плохо. При Гинере армейцы скатываются в середняки рфпл, а при Абрамовиче поднялись бы на европейский уровень.

18:23 2 сентября