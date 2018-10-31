Появилась информация о сроках восстановления Нобоа

Тренер по физической подготовке "Зенита" Мария Бурова рассказала "Фонтанке" о специфике своей работы в процессе восстановления футболистов.

– Эмануэль Маммана выходит в стартовом составе против "Бордо", вы сидите в ложе стадиона "Санкт-Петербург", затаив дыхание?

– Конечно. Я, наверное, переживаю в разы больше, чем игроки, выходящие на поле, тем более после длительного отсутствия. Это всегда знаковое для меня событие. Я начинаю переживать и готовить игрока за 48 часов, нервничаю, напоминаю глупые примитивные вещи, а футболисты смеются.

– В первом тайме Мамману бьют в поясницу, и он падает в штрафной. У вас в голове длинный список нецензурных выражений?

– Да, я вскакиваю со своего места и кричу. А потом думаю: "Не колено! Хорошо!".

– Крестообразные связки рвали Николас Ломбертс и Данни. По моим ощущениям, сроки восстановления за последние несколько лет стали существенно короче.

– Я тут с вами не согласна. Я не владею ситуацией с Ломбертсом и Данни, не могу сказать, почему они так долго восстанавливались. В современной спортивной медицине, наоборот, наблюдается тенденция увеличения сроков восстановления после подобных травм. Если года три назад шла речь о 6 месяцах, то сейчас – от 6 до 12. 6-9 – оптимальный срок. До 9 месяцев случается порядка 70% рецидивов: представляете, какая статистика? В НХЛ раньше 9 месяцев тоже не выпускают на лед. Статистика – упрямая вещь. Если ты выпускаешь игрока до 5 месяцев, риск повторения травмы передней крестообразной связки – 100%. Это цифры ФИФА, и выборка – не 2-3 человека, а тысячи.

– Будущее Нобоа?

– Он сделал операцию в Барселоне, сейчас все у Криса идет по плану. Мы надеемся, что с января он приступит к тренировкам на поле и полетит с командой на сбор. Там его ждет специальная работа с мячом, будем давать ему возможность вернуть футбольные навыки.