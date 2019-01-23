Посещаемость "Ростова" в рамках 10YearsChallenge. Прогресс налицо

Официальный Твиттер "Ростова" принял участие в популярном флешмобе 10 years challenge и опубликовал графику со средней посещаемостью матчей в 2009 и 2019 году.

В 2009 году средняя посещаемость "Ростова" составляла 11597 человек, а в 2019-м – 30224.