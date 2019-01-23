Посещаемость "Ростова" в рамках 10YearsChallenge. Прогресс налицо

Официальный Твиттер "Ростова" принял участие в популярном флешмобе 10 years challenge и опубликовал графику со средней посещаемостью матчей в 2009 и 2019 году.
В 2009 году средняя посещаемость "Ростова" составляла 11597 человек, а в 2019-м – 30224.
👏🏻👏🏻👏🏻#10YearChallenge– Football Club Rostov (@rostovfc) 23 января 2019 г.
Вместе мы можем еще больше!
Билеты на кубковую битву с "Краснодаром" доступны на нашем сайте:https://t.co/3l2fA2zBSAhttps://t.co/3l2fA2zBSAhttps://t.co/3l2fA2zBSA pic.twitter.com/c8rkjyNkgf
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