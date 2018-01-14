"Пообщались!" Семин был рад увидеть Капелло

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с бывшим наставником сборной России Фабио Капелло, который сейчас возглавляет китайскую команду "Цзянсу Сунин". Ранее итальянский специалист не исключил того, что железнодорожники станут чемпионами России в этом сезоне, но заметил, что соперники москвичей могут приобрести хороших игроков в межсезонье.

- Рад был увидеть Капелло, приехавшего из Китая. Пообщались! Работа на сборах в самом разгаре, - написал Семин.

"Локо" лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров, опережая "Зенит" и "Спартак" на 8 очков.

Фабио Капелло: "Локомотив" может стать чемпионом России, но впереди еще много матчей"