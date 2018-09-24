Полузащитник "Анжи" Чайковский избежал сотрясения мозга

Полузащитник "Анжи" Игорь Чайковский, замененный в игре 8-го тура чемпионата России с "Динамо" после одного из столкновений, работает в общей группе, информирует официальный сайт клуба. Подозрение на сотрясение мозга у него не подтвердилось.
Кроме того, защитники Гурам Тетрашвили и Евгений Гапон, восстановившиеся после повреждений, приступили к работе в общей группе с небольшими ограничениями.
"Анжи" в среду сыграет с "Чайкой" в гостевом матче 1/16 финала Кубка России.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_gotovitsja_k_kubkovoj_igre240918/
Материалы других СМИ
Загрузка...