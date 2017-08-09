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Полиция задержала мужчину за звонок об угрозе взрыва на стадионе "Спартака"

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Полиция задержала мужчину, который подозревается в совершении ложного звонка об угрозе взрыва на стадионе "Спартака" в Тушине. Ранее сообщалось о том, что на "Открытие Арене" были эвакуированы несколько десятков человек.

- Гражданин, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, такие признаки были на момент его задержания, обратился на "02", сообщил об угрозе взрыва, - приводит "Р-Спорт" слов представителя пресс-службы ГУ МВД России по Москве. - Было все проверено, ничего опасного обнаружено не было. Мужчина был доставлен в отдел полиции.

Напомним, что сегодня на стадионе, который находится в Тушине, "Спартак" должен был провести матч 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом", начало игры - в 19.30 по московскому времени. Добавим, что по информации официального сайта арены, сегодня до старта встречи было запланировано проведение четырех экскурсионных туров.

СМИ: Десятки людей эвакуированы со стадиона "Спартак" 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170809/1124004848.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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совва

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