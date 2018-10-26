Нападающий Павел Погребняк вернется в расположение "Урала" 27 октября, сообщает ТАСС. Форвард после ликвидации его предыдущего клуба "Тосно" остался в статусе свободного агента. В августе он подписал контракт с "Уралом", однако еще не провел ни одной тренировки. В апреле он перенес операцию по поводу травмы ахилла.

- Павел Погребняк прилетит в Екатеринбург 27 октября. До этого он проходил восстановление в Москве. Игрок приступит к тренировкам в ближайшее время, - сказал пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских.