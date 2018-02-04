18:10 | Футбол — РФПЛ

"По просьбе телезрителей". "Слован" поменял форму в перерыве матча с "Зенитом"

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"Слован" в перерыве товарищеского матча против "Зенита" (0:0 к 49-й минуте встречи) поменял форму. В первой половине встречи команда из Словакии играла в голубой форме, а россияне - в белой. На второй тайм братиславцы вышли в черных футболках.

"По просьбе телезрителей "Слован" поменял форму", - говорится в сообщении "Зенита" в Твиттере.

Трансляция матча "Зенит" - "Слован"

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КОММЕНТАРИИ (8)
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shpasic

баламошка, видимо на МаЧТе совсем туго с деньгами, раз они показывают товарняки и старинные фильмы с Джеки Чаном, Брюсом Ли и т.д.

19:48

yspesh4

Гадость про голубое хочется написать. Не буду.

19:41

Игорь ФА

Огромное спасибо "Словану", если так. Второй тайм смотреть было комфортнее.

19:13

баламошка

shpasic зачем вообще товарищеские матчи показывать? тем более - на центральных каналах.///////Согласен. На писят процентов. Бомжей показывать не надо, а Спартак - обязательно. Желательно с повторами, комментариями первых лиц государства и обсуждением у костра в Дом-2. Возможно ради этого даже потребуется создать Дом-3.

19:13

Andrey6201

Смысл? СЭ, опять все пьяные?

19:02

shpasic

зачем вообще товарищеские матчи показывать? тем более - на центральных каналах.

18:54

Edmundo.Baldivieso

"Рядового телезрителя"?

18:40

баламошка

Каких телезрителей? Словаков или бомжей?

18:19