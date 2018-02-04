"По просьбе телезрителей". "Слован" поменял форму в перерыве матча с "Зенитом"

"Слован" в перерыве товарищеского матча против "Зенита" (0:0 к 49-й минуте встречи) поменял форму. В первой половине встречи команда из Словакии играла в голубой форме, а россияне - в белой. На второй тайм братиславцы вышли в черных футболках.

"По просьбе телезрителей "Слован" поменял форму", - говорится в сообщении "Зенита" в Твиттере.

Трансляция матча "Зенит" - "Слован"