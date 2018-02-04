"По просьбе телезрителей". "Слован" поменял форму в перерыве матча с "Зенитом"

"Слован" в перерыве товарищеского матча против "Зенита" (0:0 к 49-й минуте встречи) поменял форму. В первой половине встречи команда из Словакии играла в голубой форме, а россияне - в белой. На второй тайм братиславцы вышли в черных футболках.
"По просьбе телезрителей "Слован" поменял форму", - говорится в сообщении "Зенита" в Твиттере.
Трансляция матча "Зенит" - "Слован"
По просьбе телезрителей "Слован" поменял форму 😂 pic.twitter.com/rr57hPuGOX– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 4 февраля 2018 г.
shpasic
баламошка, видимо на МаЧТе совсем туго с деньгами, раз они показывают товарняки и старинные фильмы с Джеки Чаном, Брюсом Ли и т.д.
19:48
yspesh4
Гадость про голубое хочется написать. Не буду.
19:41
Игорь ФА
Огромное спасибо "Словану", если так. Второй тайм смотреть было комфортнее.
19:13
баламошка
shpasic зачем вообще товарищеские матчи показывать? тем более - на центральных каналах.///////Согласен. На писят процентов. Бомжей показывать не надо, а Спартак - обязательно. Желательно с повторами, комментариями первых лиц государства и обсуждением у костра в Дом-2. Возможно ради этого даже потребуется создать Дом-3.
19:13
Andrey6201
Смысл? СЭ, опять все пьяные?
19:02
shpasic
зачем вообще товарищеские матчи показывать? тем более - на центральных каналах.
18:54
Edmundo.Baldivieso
"Рядового телезрителя"?
18:40
баламошка
Каких телезрителей? Словаков или бомжей?
18:19