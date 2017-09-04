Первый канал не планирует включаться в борьбу за показ матчей премьер-лиги

Первый канал не планирует включаться в борьбу за показ матчей чемпионата России. Первый канал до 2011 года на регулярной основе показывал матчи чемпионата России, затем на протяжении нескольких сезонов транслировал отдельные игры турнира.
- Планов включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ у Первого канала нет, - цитирует Р-Спорт генерального директора Первого канала Константина Эрнста. - Из футбола у нас на ближайшее время есть только одно крупное событие, это чемпионат мира в следующем году. Что касается российского чемпионата, то спорадический показ нами отдельных игр просто не имеет смысла, телевидение устроено иным образом.
Андрей Троцкийй
Как Первый канал может включится в борьбу, которой нет? Никому наш чемпионат не нужен, никто его не смотрит. Так что даже рейтинги заштатных криминальных сериалов выше....
16:29