00:28 | Футбол — РФПЛ

"Перешагнуть барьер". "Локомотив" - о шансе обойти "Зенит"


"Локомотив" в своем официальном Твиттере в шутку изобразил возможность выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата России после неудачи "Зенита". Напомним, что в 14-м туре петербургский клуб сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

В понедельник "Локомотив" на своем поле примет "Краснодар". Начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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