Педро Роша: "Скорее всего, "Ахмат" выстроит "автобус" и будет ловить нас на контратаках"

Нападающий "Спартака" Педро Роша в интервью клубной пресс-службе заявил, что "Ахмат", соперник красно-белых в 7-м туре российской премьер-лиги, скорее всего будет играть на контратаках. Он также отметил, что его команде придется нелегко.

– С "Ахматом" будет непростая игра. Последний матч мы грозненцам проиграли… И сейчас нам придется нелегко, - сказал Роша. - Даже несмотря на то, что встреча пройдет на "Открытие Арене", при поддержке домашних трибун. Большинство наших соперников в гостях предпочитают играть от обороны, которую иногда очень сложно преодолеть. Скорее всего, "Ахмат" выстроит "автобус" и будет ловить нас на контратаках. Нам надо будет запастись терпением и демонстрировать свою игру.

Матч "Спартак" – "Ахмат" пройдет в воскресенье, 16 сентября на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00.

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