Павел Погребняк: "Мне уже надоело забирать свои деньги через суды"

Нападающий Павел Погребняк в интервью "СЭ" рассказал, что почти не получил никаких денег за выступления в "Тосно". По его словам, ему уже надоели подобные проблемы.

- После возвращения в Россию из Англии вы судились с "Динамо", которое в одностороннем порядке расторгло с вами контракт, а до этого отправила в дубль. Теперь рискуете не получить денег от "Тосно"… Не в шоке от российского футбола?

- Сказать, что в шоке, значит, ничего не сказать. Теперь "Тосно"… Выиграли Кубок - так развивайте клуб, двигайтесь вперед! А видите, что происходит? Непонятная ситуация. Мягко говоря, некрасивая. Мне уже надоело забирать свои деньги через суды. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Погребняка – в ближайшее время в "СЭ"