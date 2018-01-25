09:28 | Футбол — РФПЛ

Паредес, Кришито и Нобоа работают по индивидуальной программе на сборе "Зенита"

Сегодня. Дубай. Леандро ПАРЕДЕС (на ближнем плане) и Кристиан НОБОА. Фото Александр МУЙЖНЕК, "СЭ"
Сегодня. Дубай. Леандро ПАРЕДЕС (на ближнем плане) и Кристиан НОБОА. Фото Александр МУЙЖНЕК, "СЭ"

На сборе в Дубае "Зенит" проводит предматчевое занятие накануне контрольной игры против чешской "Славии". В работе с командой не принимают участие защитник Доменико Кришито, а также полузащитники Кристиан Нобоа и Леандро Паредес. Все трое работают индивидуально в тренажерном зале. 

Нобоа, напомним, еще на прошлой неделе работал по индивидуальной программе. Паредес получил повреждение плюсневой кости 22 января в матче с "Копенгагеном" (5:0) и вчера тренировался отельно от партнеров. Кришито получил небольшую травму на вчерашнем занятии. (Александр МУЙЖНЕК)

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