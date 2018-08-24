Старейший ветеран "Спартака" Алексей Парамонов будет похоронен на Ваганьковском кладбище. Ранее стало известно, что церемония прощания с олимпийским чемпионом-1956, скончавшимся на 94-м году жизни, состоится в понедельник, пройдет, она, скорее всего, в академии "Спартака" на Оленьем Валу.

– У Алексея Александровича давно уже место на Ваганьковском кладбище. Там он и будет похоронен рядом со своей супругой. У него уже и памятник был давно готов, осталось только дату вбить. Он давно его подготовил, – сказал "СЭ" друг Парамонова Михаил Захаров.

Ранее сообщалось, что здоровье Парамонова серьезно ухудшилось. У него отказали ноги, упало зрение, заболели внутренние органы. После ряда процедур медики давали неутешительный прогноз. Тем не менее он был выписан из больницы в четверг, а в ночь с пятницы на субботу ему стало хуже.

В 1956 году Парамонов завоевал олимпийское золото в составе сборной СССР. В составе "Спартака" он четырежды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды – обладателем Кубка страны (1950, 1958).

В общей сложности он провел за красно-белых 302 матча и забил 73 гола. (Андрей СИЗЯКИН)