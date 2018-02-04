Панченко вернулся к тренировкам в общей группе

Московское "Динамо" в своем Твиттере сообщило о возвращении к тренировкам в общей группе нападающего Кирилла Панченко. Напомним, форвард получил травму в матче 10-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:1). У игрока был диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.
До получения тяжелого повреждения Панченко принял участие в 10 матчах в составе бело-голубых, забив 4 мяча.
Лидер динамовской атаки #КириллПанченко вернулся в общую группу!#ДинамоТВ #fcdm #ЗимниеСборыДинамо2018https://t.co/rfHMLzlCUD– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 4 февраля 2018 г.