Панченко вернулся к тренировкам в общей группе

Московское "Динамо" в своем Твиттере сообщило о возвращении к тренировкам в общей группе нападающего Кирилла Панченко. Напомним, форвард получил травму в матче 10-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:1). У игрока был диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

До получения тяжелого повреждения Панченко принял участие в 10 матчах в составе бело-голубых, забив 4 мяча.