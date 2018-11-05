"Оренбург" обыграл "Рубин" и догнал по очкам его и "Спартак"

"Оренбург" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России обыграл "Рубин" со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте встречи с пенальти забил Алексей Сутормин.

На 87-й минуте прямую красную карточку за подкат сзади получил защитник казанцев Егор Сорокин. При этом ранее удаления избежал вратарь гостей Иван Коновалов, которому арбитр Сергей Лапочкин предъявил только предупреждение.

Победа позволили "Оренбургу" догнать по очкам (по 19) "Рубин" и выйти на 7-е место в турнирной таблице. Кроме того, столько же очков имеет "Спартак".

"Рубин" до сегодняшнего дня не проигрывал в чемпионате России на протяжении 9 матчей.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Оренбург" - "Рубин" (Казань) - 1:0 (0:0)

Гол: Сутормин, 57 - с пенальти.

"Оренбург": Довбня, Малых, Бегич, Сиваков, Андреев, Терехов, Афонин, Мишкич, Сутормин, Чиркин (Чуканов, 46), Галаджан (Кулишев, 89).

"Рубин": И.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Камболов, И.Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 71), Байрамян, Полоз (Бухаров, 62).

Предупреждения: Бегич, 18. Камболов, 18. Кудряшов, 56. И.А.Коновалов, 63. Афонин, 72.

Удаление: Сорокин, 87 (грубая игра).

Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Мурашов (Москва).

5 ноября. Оренбург. Стадион "Газовик".