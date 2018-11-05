15:43 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" – "Рубин": арбитр не удалил вратаря гостей

Фол Ивана Коновалова на Артеме Галоджане. Фол Ивана Коновалова на Артеме Галоджане. Фол Ивана Коновалова на Артеме Галоджане.
Фол Ивана Коновалова на Артеме Галоджане.
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На 63-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Оренбург""Рубин" арбитр Сергей Лапочкин ошибочно не удалил вратаря казанской команды Ивана Коновалова, который ударил Артема Галаджана прямой ногой, попав ему шипами в ногу, и сбил его. Красную карточку можно было вынести как за лишение соперника явной возможности забить гол, так и за сам удар ногой.

Судья ограничился вынесением предупреждения и назначил штрафной удар, так как нарушение правил произошло за пределами штрафной площади. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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