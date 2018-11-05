"Оренбург" – "Рубин": арбитр не удалил вратаря гостей

На 63-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Рубин" арбитр Сергей Лапочкин ошибочно не удалил вратаря казанской команды Ивана Коновалова, который ударил Артема Галаджана прямой ногой, попав ему шипами в ногу, и сбил его. Красную карточку можно было вынести как за лишение соперника явной возможности забить гол, так и за сам удар ногой.

Судья ограничился вынесением предупреждения и назначил штрафной удар, так как нарушение правил произошло за пределами штрафной площади. (Александр Бобров)