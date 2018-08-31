17:31 | Футбол — РПЛ

"Он преследует свои интересы". Председатель совдира "Локо" ответил на претензии агента Фернандеша


Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков резко отреагировал на слова агента полузащитника Мануэла Фернандеша Паулу Барбозы, который заявил, что его клиента выдавливают из клуба и настаивают на понижении зарплаты.

- Я агентов не комментирую, потому что они преследуют свои собственные интересы, а не интересы игрока, у которого еще год контракта, - сказал Мещеряков.

В текущем чемпионате 32-летний футболист провел за чемпионов страны все пять матчей в чемпионате России и играл с первой и до последней минуты. (Андрей СИЗЯКИН)

Фернандешу предложили сократить зарплату на 40%. Агент атакует "Локо"

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