Ольга Смородская: "В какой-то мере Глушаков заслужил эту ситуацию, но надеюсь что черная полоса закончится"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала о своем отношении к капитану "Спартака" Денису Глушакову после матча между "железнодорожниками" и красно-белыми в рамках 16-го тура чемпионата России. Подопечные Олега Кононова победили команду Юрия Семина со счетом 2:1.

– Ваше отношение к капитану "Спартака" Денису Глушакову, который играл при вас в "Локомотиве"? Его гол заставит хейтеров замолчать?

– В том, что происходит, есть и доля вины самого Глушакова. Надо думать,что тебе припомнят все – и хорошее, и плохое. Мне очень жаль, что вокруг него сейчас столько сплетен. Это касается и его личной жизни. Столько травли со стороны болельщиков... Это все излишне. Не идет на пользу ни игроку, ни всему футболу. В принципе, в какой-то мере Глушаков такую ситуацию заслужил. Ему надо сделать выводы и двигаться дальше. Надеюсь, Денису хватит мудрости и сил преодолеть эту черную полосу.