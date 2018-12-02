Ольга Смородская: "В какой-то мере Глушаков заслужил эту ситуацию, но надеюсь что черная полоса закончится"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала о своем отношении к капитану "Спартака" Денису Глушакову после матча между "железнодорожниками" и красно-белыми в рамках 16-го тура чемпионата России. Подопечные Олега Кононова победили команду Юрия Семина со счетом 2:1.
– Ваше отношение к капитану "Спартака" Денису Глушакову, который играл при вас в "Локомотиве"? Его гол заставит хейтеров замолчать?
– В том, что происходит, есть и доля вины самого Глушакова. Надо думать,что тебе припомнят все – и хорошее, и плохое. Мне очень жаль, что вокруг него сейчас столько сплетен. Это касается и его личной жизни. Столько травли со стороны болельщиков... Это все излишне. Не идет на пользу ни игроку, ни всему футболу. В принципе, в какой-то мере Глушаков такую ситуацию заслужил. Ему надо сделать выводы и двигаться дальше. Надеюсь, Денису хватит мудрости и сил преодолеть эту черную полосу.
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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/olga-smorodskaya-zhal-chto-vokrug-glushakova-stolko-spleten-no-on-gde-to-i-sam-vinovat-1486054/