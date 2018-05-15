11:15 | Футбол — РФПЛ

Ольга Бузова: "Сейчас болею за "Спартак"

Дмитрий ТАРАСОВ и Ольга БУЗОВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Дмитрий ТАРАСОВ и Ольга БУЗОВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Бывшая жена полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Ольга Бузова сказала, что после развода перестала поддерживать железнодорожников. Известная певица сказала, что стала болеть за "Спартак", за который выступают мужья ее подруг.

– Будучи замужем за Дмитрием Тарасовым, ты болела за "Локомотив". Теперь с футболом покончено?

– Да, была такая история, – цитирует StarHit Бузову. – Откровенно говоря, я поддерживала не конкретно "Локомотив", а команду, в которой играл любимый человек. После развода в "Локо" не осталось близких для меня людей. Супруг Юли Самедовой Саня ушел в "Спартак", поэтому сейчас болею за этот клуб. Там также играют мужья других моих подруг – Денис Глушаков и Дима Комбаров. Несмотря на то, что я больше не в футболе, по-прежнему общаюсь с девочками и всегда помогаю им.

В завершившемся чемпионате России "Локомотив" занял первое место, а "Спартак", проиграв в 30-м туре "Динамо" (0:1) уступил вторую строчку и прямую путевку в Лигу чемпионов ЦСКА. В следующем сезоне красно-белые начнут выступление в главном еврокубковом турнире с 3-го квалификационного раунда.

Дополнительная информация

http://www.starhit.ru/interview/olga-buzova-on-otvetit-za-vse-svoi-grehi-143169/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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lokokin

Светлаков о Сёмине, Самедове ,Бузовой: Это наш Дон Корлеоне, во! Лет через 40-50, когда он будет уходить из клуба, сидеть на газоне с тросточкой, опершись на угловой флажок, он подзовет команду и прохрипит: «Дети мои, я ухожу... Запомните два правила, чтобы всегда выигрывать: продайте «Спартаку» игрока с фамилией, заканчивающейся на -амедов, и не берите в руководство клуба женщину. Все, идите... А, да, и не женитесь никогда на Бузовой! Вы слышите? Это главное проклятье для клуба...»

12:32

Патриот Сибири

Лишь бы теперь бывший не перешел в Спартак :)

12:07

Zwolle

Женщина с низкой социально ответственностью и есть женщина с низкой социальной ответственностью.

12:03

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Ум голубя... Нет, даже у голубя ум больше...

11:58

Ю.Ю.

Наши поздравления КБ))

11:35

kopot

боже упаси от такой болельщицы (с) Болельщик ЦСКА

11:26

Flamenco

конкретно за чей кошелек болеет Бузова? ))) за темный или светлый ?

11:24

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