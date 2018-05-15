Ольга Бузова: "Сейчас болею за "Спартак"

Бывшая жена полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Ольга Бузова сказала, что после развода перестала поддерживать железнодорожников. Известная певица сказала, что стала болеть за "Спартак", за который выступают мужья ее подруг.

– Будучи замужем за Дмитрием Тарасовым, ты болела за "Локомотив". Теперь с футболом покончено?

– Да, была такая история, – цитирует StarHit Бузову. – Откровенно говоря, я поддерживала не конкретно "Локомотив", а команду, в которой играл любимый человек. После развода в "Локо" не осталось близких для меня людей. Супруг Юли Самедовой Саня ушел в "Спартак", поэтому сейчас болею за этот клуб. Там также играют мужья других моих подруг – Денис Глушаков и Дима Комбаров. Несмотря на то, что я больше не в футболе, по-прежнему общаюсь с девочками и всегда помогаю им.

В завершившемся чемпионате России "Локомотив" занял первое место, а "Спартак", проиграв в 30-м туре "Динамо" (0:1) уступил вторую строчку и прямую путевку в Лигу чемпионов ЦСКА. В следующем сезоне красно-белые начнут выступление в главном еврокубковом турнире с 3-го квалификационного раунда.