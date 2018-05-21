Олег Романцев: "Глазам не верю, когда вижу, как солидно руководит "Ахматом" Ледяхов"

Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев считает, что его бывшему полузащитнику Игорю Ледяхову, который возглавляет "Ахмат", в становлении как специалиста должна помочь выездная победа грозненцев над красно-белыми (3:1). По его словам, команда из Чеченской республики во встрече 27-го тура чемпионата России на все 100 процентов воспользовалась слабостями соперника.

– Вашего любимца Ледяхова ожидали увидеть в роли главного тренера?

– По крайней мере, очень этого хотел. Смотрю и глазам не верю, когда вижу, как солидно, с серьезным лицом руководит игрой "Ахмата" Игорь. Он ведь футболистом был рубаха-парень, которому, хлебом не корми, дай только похохмить. А потом женился, остепенился, уехал в Испанию. Там подучился, вторым у Карпина и Рахимова опыта набрался. И то, что ему в Грозном команду доверили, о многом говорит.

– У Ледяхова в багаже – уверенная победа над "Спартаком" на "Открытие Арене".

– Да, такие матчи хороший шаг в процессе тренерского самоутверждения. Тем более, что состав "Ахмата" по исполнителям значительно уступает красно-белым. А в таких случаях все решает выбор тактики, в которой главное использовать слабости соперника. Игорю против команды Карреры это удалось на все сто. И то, что его футболисты идеально справились с поставленной задачей, должно вселить в Ледяхова надежду, что с этим коллективом можно искать и побеждать. (Александр ЛЬВОВ)

Напомним, Ледяхов был назначен и.о. главного тренера "Ахмата" 8 апреля. Под его руководством грозненцы провели шесть матчей в премьер-лиге, одержав три победы и три раза сыграв вничью. Как сообщил сегодня, 21 мая, сам 49-летний специалист, он еще не подписал контракт главного тренера "Ахмата", но повезет команду на летние сборы.

Полная версия интервью с Олегом Романцевым