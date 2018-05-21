Ледяхов пока не подписал контракт с "Ахматом", но повезет команду на летние сборы

Игорь Ледяхов по-прежнему не подписал контракт главного тренера "Ахмата". 49-летний специалист, напомним, был назначен исполняющим обязанности главного тренера 7 апреля после отставки Михаила Галактионова. Под руководством Ледяхова грозненцы завершили чемпионат на девятом месте.

– Нет, пока подписание не состоялось, – сказал Ледяхов.

– Есть ли в планах встреча с руководством "Ахмата"?

– Я готовлюсь везти команду на сбор, а когда состоится подписание соглашения – вопрос к клубу.

– Обсуждался ли срок будущего контракта?

– Нет, условия еще не обговаривались.

После завершения сезона президент "Ахмата" Магомед Даудов выступил на официальном сайте клуба с заявлением в котором высоко оценил работу Ледяхова и дал понять, что к новому сезону команду будет готовить действующий тренерский штаб:

– Благодарен Игорю Ледяхову, которому в не простой ситуации удалось мобилизовать команду и выдать блестящую серию на финише турнира без поражений! До последнего тура наша команда билась за место в Лиге Европы. Тренерский штаб проанализирует игры и этапы сезона, сделает выводы для должной подготовки в период летних сборов. Желаю коллективу хорошего отпуска и плодотворной работы на сборах, – отметил тогда Даудов. (Андрей СИЗЯКИН)