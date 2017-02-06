Олег Романцев: "Еременко – один из моих любимых игроков"

В пятницу в гостях у "СЭ" побывал самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев. Он отметил, что дисквалифицированный полузащитник ЦСКА Роман Еременко является одним из его любимых игроков.

– А насколько для ЦСКА велика потеря Еременко?

– Это один моих из самых любимых игроков. Никогда не говорил об этом, так как он выступал за ЦСКА. Это очень большая потеря. Роман еще не достиг своего максимального уровня. У него большой потенциал, почти нет слабых мест: и бьет, и с техникой все в порядке. Такой футболист у меня заиграл бы.

– Его дисквалифицировали на два года. Как вы считаете, сможет ли он после вернуться в большой футбол?

– Два года – это много. Человек привык находиться на виду, а когда ты играешь при пустых трибунах и кочковатых полях – это может сломить психологически. Но надеюсь, что у Романа есть характер.

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