Олег Кононов: "Надеюсь, Жоаузинью получит российское гражданство в ближайшее время"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов накануне ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Партизани" выразил надежду на то, что полузащитник Жоаузинью как можно скорее получит гражданство РФ. Напомним, что в первой игре краснодарцы одолели албанскую команду со счетом 4:0.

– Я не знаю, как точно обстоят дела, но слышал, что он может получить гражданство России, – приводит ТАСС слова Кононова. – Я это только приветствую. Надеюсь, что это случится в ближайшее время.