20:33 24 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Кононов: "Надеюсь, Жоаузинью получит российское гражданство в ближайшее время"

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Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов накануне ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Партизани" выразил надежду на то, что полузащитник Жоаузинью как можно скорее получит гражданство РФ. Напомним, что в первой игре краснодарцы одолели албанскую команду со счетом 4:0.

– Я не знаю, как точно обстоят дела, но слышал, что он может получить гражданство России, – приводит ТАСС слова Кононова. – Я это только приветствую. Надеюсь, что это случится в ближайшее время.

Новый защитник? Наша селекционная служба работает и в ближайшие четыре-пять дней будет известно, что это будет за защитник. Безусловно, нам не хотелось терять Рагнара (Сигурдссона), это был наш основной игрок, но мы понимаем его. Наш президент и все мы пошли ему навстречу. Когда уже пошли серьезные предложения от "Фулхэма", когда начались переговоры, стало ясно, что Рагнар, скорее всего, уйдет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3564290

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vedi

Вот так теперь обходят лимит , Русский Гильерме , Русский Фернандес , Русский Жоазиньо ... а мальчишки в ваших академиях всё ждут своего часа и места - да Мутко ???

08:47 25 августа

xueks

лучше о защите думайте, скоро 1 останется

21:14 24 августа

баламошка

Он хоть пельмени-то варить сам умеет?

21:07 24 августа

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