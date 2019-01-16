Олег Кононов: "Клуб не вел никаких переговоров по Промесу"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что информация о том, что московский клуб может арендовать у "Севильи" экс-нападающего красно-белых Квинси Промеса является не более, чем слухами.

– Разговоры о том, что Промес может вернуться в "Спартак" имеют под собой основания?

– Нет, это только слухи. Клуб не вел никаких разговоров.

– Вы бы этого хотели?

– Поймите, когда есть хороший футболист, желание тренера его приобрести будет всегда. Тем более Промес – футболист, который сделал "Спартак" чемпионом. Но мои желания ни к чему не приведут: у него действующий контракт в "Севилье". (Александр Рогулев)

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