Олег Кононов: "В декабре я говорил Еременко, что рассчитываю на него? Это не так"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов опроверг информацию о том, что в личных беседах с футболистами, покинувших команду в январе, говорил, что рассчитывает на них. Ранее Марко Трабукки, агент полузащитника Романа Еременко, заявлял, что Кононов не раз говорил подобное его клиенту.

– Много игроков покинуло команду перед первым сбором. В том числе – Самедов, Ананидзе, Еременко. Была информация, что в декабре вы беседовали лично с каждым из них и говорили, что рассчитываете на них...

– Это неправильная информация. Смотрите, вообще я практикую индивидуальные беседы. На них каждому из футболистов даю понять, что я хочу увидеть от них в определенные промежуток времени. И даю уверенность в том, что рассчитываю на них в тех играх, которые у нас есть. Или вы думали, что, придя в новую команду, я скажу какой-то группе игроков, что я на них не рассчитываю? Такого не может быть никогда, никакой тренер себе этого не позволит. Уже после сезона, делаются определенные выводы. Вот они и были сделаны. (Александр Рогулев)

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